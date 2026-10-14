छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ठेका पद्धति पर बवाल, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा काम के बहिष्कार का नोटिस

वन कर्मचारी संघ ने ठेका पद्धति के विरोध में स्थानीय वनवासियों के रोजगार का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय अमले के माध्यम से काम कराने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। वन क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया, जल संरक्षण और अन्य जरूरी कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संघ का कहना है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे जंगलों का संरक्षण होने के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिले।