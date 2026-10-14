14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ठेका पद्धति पर बवाल, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा काम के बहिष्कार का नोटिस

Forest Employees Association: छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ठेका पद्धति को लेकर विवाद बढ़ गया है। मैदानी वन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को काम के बहिष्कार का नोटिस सौंपकर ठेका पद्धति पर रोक लगाने की मांग की है।
4 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2026

Forest Employees Protest

जंगलों में ठेके से काम कराने पर बढ़ा विवाद (Photo Source- AI Generate)

Forest Employees Protest: छत्तीसगढ़ में वन विभाग के कामकाज में ठेका पद्धति लागू करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य शासन की मंजूरी के बाद मैदानी वन अमले ने इसका विरोध तेज कर दिया है। वन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, वन मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र सौंपकर ठेका पद्धति पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही, कर्मचारियों ने काम के बहिष्कार का नोटिस देते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

वन कर्मचारियों का कहना है कि जंगलों में होने वाले कामों को ठेके पर देने से मैदानी अमले के अधिकार सीमित हो सकते हैं। इससे वन विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर भी असर पड़ने की आशंका है। कर्मचारियों ने साफ किया है कि वे ठेका पद्धति के तहत कराए जाने वाले कार्यों से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

Contract System in Forest Department: ठेका पद्धति के खिलाफ वन कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

वन विभाग में ठेका पद्धति लागू करने के फैसले को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। मैदानी वन अमले का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों का संरक्षण और वन क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी विभागीय कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में इन कार्यों को ठेके पर कराने से विभागीय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों ने राज्य शासन को सौंपे गए पत्र में ठेका पद्धति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

उनका कहना है कि वन क्षेत्रों में काम कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रहनी चाहिए। यदि ठेका पद्धति लागू की जाती है, तो मैदानी कर्मचारियों के अधिकार सीमित होने की आशंका है। वन अमले ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने अधिकारों में कटौती स्वीकार नहीं करेंगे।

ठेके पर काम कराने से गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल

वन कर्मचारी संघ ने ठेका पद्धति को लेकर कई आशंकाएं जताई हैं। संघ का कहना है कि जंगलों के भीतर रपटा निर्माण, पुल-पुलिया बनाने, वन मार्गों के रखरखाव और जल संरक्षण से जुड़े कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। इन कामों का सीधा संबंध वन क्षेत्रों की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों से होता है। कर्मचारियों के मुताबिक, ऐसे कार्यों को ठेके पर कराने की स्थिति में निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी कमियों को लेकर विवाद पैदा हो सकता है।

उनका आरोप है कि यदि काम में घटिया निर्माण या तकनीकी खामी सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मैदानी कर्मचारियों पर डाल दी जाती है। वन अमले का कहना है कि विभागीय कर्मचारियों से काम कराने पर कार्यों की निगरानी और जवाबदेही बेहतर तरीके से तय की जा सकती है। हालांकि, ठेका पद्धति को लेकर शासन की ओर से विस्तृत पक्ष सामने आने के बाद ही इस व्यवस्था के उद्देश्य और जवाबदेही से जुड़े सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट होगी।

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करने का ऐलान

वन कर्मचारियों ने विरोध के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि वे ठेका पद्धति के तहत कराए जाने वाले कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यदि इस व्यवस्था के जरिए उनके अधिकार सीमित किए गए, तो वे कामकाज का बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराएंगे। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

इससे वन विभाग के मैदानी कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। वन अमले का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा केवल कागजी प्रक्रियाओं से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों की भूमिका, अनुभव और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए शासन को ठेका पद्धति लागू करने से पहले कर्मचारियों की चिंताओं पर विचार करना चाहिए।

अजीत दुबे बोले- व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी शासन की होगी

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजीत दुबे ने ठेका पद्धति के विरोध में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन के कारण विभागीय व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। दुबे के मुताबिक, वन विभाग के कार्यों को विभागीय अमले के माध्यम से कराने से वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

इसके साथ ही स्थानीय वनवासियों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। संघ का मानना है कि वन क्षेत्रों में काम कराने के दौरान स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय ठेका पद्धति लागू करना कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है।

स्थानीय वनवासियों के रोजगार का भी उठाया मुद्दा

वन कर्मचारी संघ ने ठेका पद्धति के विरोध में स्थानीय वनवासियों के रोजगार का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय अमले के माध्यम से काम कराने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। वन क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया, जल संरक्षण और अन्य जरूरी कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संघ का कहना है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे जंगलों का संरक्षण होने के साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिले।

सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ठेका पद्धति को लेकर कर्मचारियों का विरोध अब तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ शासन की मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू करने का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ मैदानी वन अमला अपने अधिकारों, कामकाज की गुणवत्ता और स्थानीय रोजगार को लेकर सवाल उठा रहा है। वन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, वन मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र सौंपकर ठेका पद्धति पर रोक लगाने की मांग की है।

साथ ही, काम के बहिष्कार और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि राज्य शासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है और इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल, ठेका पद्धति को लेकर वन विभाग में टकराव की स्थिति बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 05:20 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ठेका पद्धति पर बवाल, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपा काम के बहिष्कार का नोटिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Divya Darbar: दिव्य दरबार की अनुमति नहीं मिली तो अन्न त्याग कर धरने पर बैठेंगे महाराज, कहा- बागेश्वर धाम को अनुमति तो हमें क्यों नहीं?

Raipur Divya Darbar
रायपुर

नौ दिन बदली दिनचर्या, 50 डिग्री की तपिश में 11 हजार ज्योतियों की रखवाली कर रहे सेवक, मां महामाया के दरबार में कठिन साधना

11000 Jyoti Kalash
रायपुर

भूपेश बघेल का तंज- अब क्या बचा है, जिसके दाम नहीं बढ़े? बैज बोले- छत्तीसगढ़ में कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं

Chhattisgarh Politics
रायपुर

Mahasmund News: ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कसेगा शिकंजा, अब नियमों के रडार पर कंपनियां

Mahasmund News
रायपुर

रायपुर-धनबाद भारतमाला प्रोजेक्ट: 14 घंटे का सफर होगा 8-9 घंटे में पूरा, हाथियों के लिए बनेंगे खास कॉरिडोर

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.