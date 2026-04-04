Trade License Rules: बिलासपुर में बिना लाइसेंस नहीं चलेगा कोई कारोबार, 30 हजार दुकानों का होगा सर्वे, नहीं मानने पर कार्रवाई तय

निगम द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस जारी किया जा रहा है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जबकि अन्य व्यापारी भी तेजी से आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही निगम द्वारा सभी व्यवसाय संचालकों को इस नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस अब अनिवार्य है और बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। - खजांची कुम्हार, उपायुक्त, नगर निगम