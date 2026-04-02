कोरबा में नशीली दवाओं पर सख्ती, अनियमितता पर इन 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, जानें पूरा मामला

जांच के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त फर्मो में से हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स एवं सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स के द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण तीनो फर्मों का लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। अन्य फर्मो के जवाब प्राप्ति उपरांत अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।