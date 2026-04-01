6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG Medical College: 1 करोड़ की बसें बनी शोपीस! बिना पंजीयन सड़कों पर दौड़ रहीं मेडिकल कॉलेज की बसें, छात्रों की सुरक्षा पर सवाल

Medical College: कोरबा जिले के झगरहा स्थित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराई गई तीन बसें पिछले छह माह से बिना पंजीयन क्रमांक के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं और इन्हीं में विद्यार्थियों का रोजाना आवागमन कराया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Apr 01, 2026

SECL की बसें बिना नंबर सड़कों पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

SECL की बसें बिना नंबर सड़कों पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Medical College: कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज प्रबंधन वाहन के पंजीयन के बिना ही एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं को लाना-ले-जाना कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर कोई घटना हो जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इस पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। वहीं परिवहन और यातायात विभाग भी इसको लेकर गंभीर नहीं है।

बिना पंजीयन दौड़ रहीं मेडिकल कॉलेज की बसें, जिम्मेदार विभाग बेपरवाह

झगरहा स्थित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं के परिवहन सुविधा के लिए एक करोड़ रुपए की लागत से तीन बसें उपलब्ध कराई गई है। यह राशि एसईसीएल गेवरा प्रबंधन की ओर से सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसबिलिटी) मद से उपलब्ध कराई गई है। बस की खरीदी के लिए एजेंसी नगर निगम को बनाया गया था। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को बस मिले छह माह से अधिक हो गए। लेकिन अब तक परिवहन विभाग की ओर से बस का वाहन पंजीयन क्रमांक जारी नहीं किया जा सका है। वहीं कक्षाएं चल रही है। जबकि प्रबंधन के पास एमबीबीएस की छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल की पर्याप्त सुविधा नहीं है।

इस कारण पीजी कॉलेज और सुभाष चौक स्थित हॉस्टल में छात्र-छात्राओं को ठहराया गया। इन छात्र-छात्राओं को हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से अस्पताल तक आवाजाही के लिए नई बस उपलब्ध कराई गई है। लेकिन यह बसें सडक़ पर बिना पंजीयन क्रमांक के ही चल रहे हैं। जिला परिवहन विभाग से लेकर यातायात विभाग इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

प्रबंधन को शासकीय वाहन सीरियल क्रमांक का इंतजार

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से शासकीय वाहन सीरियल क्रमांक (सीजी ०२) का इंतजार है। इसके लिए प्रबंधन ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। लेकिन शासन स्तर पर विभाग की ओर वाहन क्रमांक जारी करने में विलंब किया जा रहा है। इससे परेशानी बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि शासकीय वाहन क्रमांक जारी होने से परिवहन सहित अन्य आवश्यक शुल्क पर छूट मिलती है। इससे प्रबंधन पर भार कम पड़ेगा।

हर साल बढ़ रहे छात्र-छात्राओं की संख्या

मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 125 सीटों पर प्रवेश की अनुमति मिले लगभग चार साल हो गए हैं। हर साल उक्त निर्धारित सीटों पर विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। इस तरह कॉलेज में वर्तमान में लगभग ४०० से अधिक छात्र-छात्राएं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी सत्र से स्नातकोत्तर के पांच विषयों के १२ सीटों पर भी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, लेकिन न तो समय पर कॉलेज का छात्रावास भवन का निर्माण पूरा हो सका है और न बस सुविधा लाभ मिल पा रहा है।

छात्र-छात्राओं के परिवहन सुविधा के लिए तीन बसों के वाहन क्रमांक के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब वाहन क्रमांक का इंतजार है। - डॉ. केके सहारे, डीन, मेडिकल कॉलेज, कोरबा

ये भी पढ़ें

बड़ी खुशखबरी: CM साय के नेतृत्व में सुकमा को मिली नई रफ्तार, चित्तलनार तक प्रतिदिन बस सेवा शुरू
सुकमा
सुकमा से चित्तलनार तक प्रतिदिन चलेगी बस (फोटो सोर्स- Unsplash)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 05:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Medical College: 1 करोड़ की बसें बनी शोपीस! बिना पंजीयन सड़कों पर दौड़ रहीं मेडिकल कॉलेज की बसें, छात्रों की सुरक्षा पर सवाल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: कोरबा के जटांगपुर को बड़ी सौगात, 1.30 करोड़ से सुधरेगी सड़क, बनेगा पर्यटन का नया केंद्र

जटांगपुर बनेगा पर्यटन का केंद्र (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

Korba News: जूस सेंटर की बर्फ में निकला मरा हुआ मेंढक, देखते ही लोगों में मचा हड़कंप, जांच में जुटा विभाग

जूस की बर्फ में निकला मेंढक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

CG Suicide Case: जंगल में पेड़ से लटकी मिली दो दोस्तों की लाश, जांच में जुटी पुलिस, इलाके में फैली सनसनी

आत्महत्या (photo source- Patrika)
कोरबा

मेडिकल कॉलेज में जमकर मारपीट, सरपंच ने कर्मचारी का सिर दीवार में पटका, जानें पूरा मामला…

मेडिकल कॉलेज में जमकर मारपीट (photo source- Patrika)
कोरबा

Road Accident: दर्दनाक हादसा! स्कॉर्पियो-ट्रेलर टक्कर में एक की मौत, 2 की हालत नाजुक

स्कॉर्पियो और ट्रेलर में भिड़ंत (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.