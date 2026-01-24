Crime News: केस में फंसा दूंगा कहकर वसूली, फिर खुद फंस गया प्रधान आरक्षक… एसपी ने किया निलंबित

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, कोतरा रोड क्षेत्र में निवासी एक व्यवसायी पटरी नुमा स्थान पर छोटा सा होटल संचालित करता है। बीते दिनों वे दो अन्य व्यवसायियों के साथ मिलकर एक फेरी वाले से 100 पैकेट राजश्री गुटखा खरीदा। इसकी जानकारी जब सिटी कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक लोमस राजपूत को लगी तो वे तीनों व्यवसायियों को थाना बुलाया। थाने में व्यवसायियों पर चोरी का गुटखा खरीदने का आरोप लगाया।