प्राकृतिक जल स्त्रोतों का अस्तित्व खतरे में… रायगढ़ बचाओ संघर्ष मोर्चा ने टीपाखोल डैम बचाने जोरदार प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग

पूरे शहर में प्राकृतिक जल स्त्रोज अपने अस्तित्व को खाते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले दिनों पत्रिका ने प्रमुखता से नगर निगम के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रकाशित किया था कि शहर के ११ तालाबों का रकबा अतिक्रमण के कारण कम हो गया है। इसके अलावा लगातार नालों में अतिक्रमण की शिकायत तो आ रही है। अब शहर से लगे एक मात्र टीपाखोल डैम जहां पूरे साल भर पानी रहता है उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है।