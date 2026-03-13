Nagar Nigam Action: नोटिस के बाद भी नहीं जमा किया किराया, नगर निगम ने सील कर दी दुकान

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बकाया राशि जमा करने के लिए दुकानदार को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन निर्धारित समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद राजस्व विभाग ने वसूली अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में ऐसे अन्य बड़े बकायादारों की भी पहचान की जा रही है, जिन्होंने लंबे समय से कर और किराया जमा नहीं किया है। आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।