11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG Suicide Case: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, ऑडियो रिकॉर्डिंग से ऐसे पकड़ाया आरोपी

Crime News: रायगढ़ जिले में महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में तमनार पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाते हुए ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Mar 11, 2026

सुसाइड (सोर्स: एक्स और आईएएनएस)

सुसाइड (सोर्स: एक्स और आईएएनएस)

CG Suicide Case: रायगढ़ जिले में महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में तमनार पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाते हुए ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गांव का एक युवक महिला को ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर महिला ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

इस संबंध मेंं मिली जानकारी के अनुसार, थाना तमनार में एक मर्ग की जांच की जा रही थी। मृतका (उम्र 26 वर्ष) निवासी ग्राम सेमीजोर ने बीतेे 6 फरवरी की दोपहर अपने रसोई कमरे की मेन पाटी में गमछा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजनों ने महिला को जीवित समझकर फोर्टिस अस्पताल उर्जानगर तमनार लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तमनार पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही, घटनास्थल निरीक्षण तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

ब्लैकमेलिंग से परेशान महिला ने की आत्महत्या

मर्ग जांच के दौरान मृतका के परिजनों ने पुलिस को मृतका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट व मोबाइल में सुरक्षित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दी। सुसाइड नोट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि गांव का महेन्द्र गुप्ता मृतका और एक युवक के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखकर महिला को गलत कार्यों के लिए दबाव बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। इस लगातार ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आरोपी से मोबाइल जब्त

मामले में महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किए जाने का अपराध पाए जाने पर तमनार पुलिस ने धारा 108 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महेन्द्र गुप्ता पिता राजकुमार गुप्ता (31 वर्ष) निवासी ग्राम सेमीजोर थाना तमनार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG Suicide Case: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, ऑडियो रिकॉर्डिंग से ऐसे पकड़ाया आरोपी

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...

CG Suicide Case: बर्थडे पार्टी के बाद दो दोस्तों ने दी जान, एक ही साड़ी से लगाई फांसी, जानें वजह...(photo-patrika)
रायगढ़

प्राकृतिक जल स्त्रोतों का अस्तित्व खतरे में… रायगढ़ बचाओ संघर्ष मोर्चा ने टीपाखोल डैम बचाने जोरदार प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग

टीपाखोल डैम को बचाने किया गया प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

जमीन विवाद में तलवार और डंडे से हमला, लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: जमीन विवाद में तलवार और डंडे से हमला, लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
रायगढ़

Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी (photo source- Patrika)
रायगढ़

युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक

होली पर सनसनी! युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक, यातायात आरक्षक ने बचाई जान...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.