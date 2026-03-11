CG Suicide Case: ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, ऑडियो रिकॉर्डिंग से ऐसे पकड़ाया आरोपी

इस संबंध मेंं मिली जानकारी के अनुसार, थाना तमनार में एक मर्ग की जांच की जा रही थी। मृतका (उम्र 26 वर्ष) निवासी ग्राम सेमीजोर ने बीतेे 6 फरवरी की दोपहर अपने रसोई कमरे की मेन पाटी में गमछा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजनों ने महिला को जीवित समझकर फोर्टिस अस्पताल उर्जानगर तमनार लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तमनार पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही, घटनास्थल निरीक्षण तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया।