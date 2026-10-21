देश में कितने विद्यार्थी पैदल जाते हैं स्कूल? NHTS रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

National Household Travel Survey: आधुनिक दौर में गांव-ढाणियों तक सड़क और परिवहन के साधनों की बहुतायात के बावजूद देश के कई राज्यों में अधिकतर विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों तक सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 से 29 आयु वर्ग के 37 फीसदी विद्यार्थी घर से शिक्षण संस्थानों तक पैदल आ-जा रहे हैं। 6 से 14 आयु वर्ग में तो ये आंकड़ा 47.3 प्रतिशत है। यही नहीं घर से स्कूल पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को औसत समय भी 31 मिनट तक लग रहा है। राजस्थान में यह आंकड़ा 24 मिनट का है।