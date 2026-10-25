बस्तर का बदलता सच: बंदूक छोड़ अब जंगल की राह दिखाएंगे पूर्व नक्सली, जानें बदलाव की अनोखी कहानी

बीजापुर@मो. इरशाद खान। Chhattisgarh Tourism News: कभी बंदूक की धमक और बारूद की गंध से दहलने वाले बीजापुर के घने जंगल अब बदलाव की नई गाथा लिखने को तैयार हैं। बस्तर के दिल कहे जाने वाले इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मानसून के ठीक बाद ‘जंगल सफारी’ की अहम शुरुआत होने जा रही है। इस पहल की सबसे अनूठी और मानवीय तस्वीर यह होगी कि जिन हाथों ने कभी जंगलों में हथियार थामे थे, अब वही पूर्व नक्सली और स्थानीय ग्रामीण पर्यटकों के ‘गाइड’ बनकर बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाएंगे।