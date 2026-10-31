31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Guest Editor: मरीजों की मजबूरी से शुरू हुई मुहिम, अब हजारों का बनी सहारा

Guest Editor सोच: नीयत नेक हो तो लोग स्वमेव आपके साथ जुड़ जाते हैं और कमजोरों की सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

image

दीपक भगत

Updated: 31 Oct 2026, 8:51 PM IST

Guest Editor

Guest Editor: अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज की मुश्किलें खत्म नहीं होतीं। घर पर व्हीलचेयर, मेडिकल बेड या ऑक्सीजन मशीन की जरूरत हो, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने इन्हें जुटाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। बिलासपुर के सतराम जेठमलानी ने करीब 12 साल पहले इसी परेशानी को महसूस किया और जरूरतमंद मरीजों को मेडिकल उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। आज यह पहल मरीजों की मदद से आगे बढ़कर बच्चों और किशोरियों की जरूरतों तक पहुंच गई है।

सतराम ने ऐसे परिवारों से उपयोग में नहीं आ रहे मेडिकल उपकरण जुटाने शुरू किए, जिनकी जरूरत अब खत्म हो चुकी थी। इन उपकरणों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाया जाने लगा। धीरे-धीरे लोगों का सहयोग बढ़ा और डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार समेत कई लोग इस मुहिम से जुड़ गए। आज जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, मेडिकल बेड और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

कोरोनाकाल में भी जारी रही मदद:कोरोनाकाल में ऑक्सीजन और जरूरी संसाधनों की कमी के बीच सतराम और उनकी टीम ने जरूरतमंदों की मदद जारी रखी। टीम के पास अब भी छह-सात ऑक्सीजन मशीनें हैं, जिन्हें जरूरत के अनुसार निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मदद के लिए कोई तय समय नहीं है। दिन हो या रात, फोन आने पर उपलब्ध संसाधनों से सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाती है।

Guest Editor: 10 गांवों की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेटियों की पढ़ाई भी संवारी

ये भी पढ़ें
Guest Editor

स्कूलों में बच्चों और किशोरियों तक पहुंची पहल: सतराम की पहल अब 50 से अधिक स्कूलों तक पहुंच चुकी है। जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर, कपड़े और जूते-चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं, छात्राओं को मासिक धर्म और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महिला रोग विशेषज्ञों की मदद से अभियान चलाया गया। सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के साथ कुछ स्थानों पर पैड वेंडिंग मशीनें लगवाने की व्यवस्था भी की गई, ताकि छात्राएं बिना झिझक अपनी जरूरत पूरी कर सकें। सतराम के साथ बाद में माधव मजूमदार और दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए।

Woman Guest Editor: वनांचल में उम्मीद की नई किरण, नीलिमा बनीं बेसहारा बच्चों का संबल

ये भी पढ़ें
Woman Guest Editor
#में अब तक
Guest Editor

Guest Editor: मरीजों की मजबूरी से शुरू हुई मुहिम, अब हजारों का बनी सहारा

Guest Editor

Guest Editor: 10 गांवों की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेटियों की पढ़ाई भी संवारी

Karwa Chauth

Karwa Chauth: रायपुर में करवा चौथ पर पूजा उत्सव, सुहागिनों ने की अखंड सौभाग्य की कामना

Chhattisgarh Road

प्रसंगवश: सड़क के ‘कैंसर’ का इलाज पीएचसी में!

Raipur

Raipur: फिल्म सिटी बनाने के लिए रायपुर में माना-तूता जंगल की कटाई

Raipur

Raipur में 42 जजों ने बच्चों को बताए अधिकार और सुरक्षा के उपाय

Cabinet Decision

Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 15 नवंबर से धान खरीदी का फैसला किया

Rajyotsav 2026

Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में जिला मुख्यालयों में ये होंगे मुख्य अतिथि, लिस्ट देखें

CHL Raipur

CHL Raipur: न्यायधानी नाइट्स ने बैलाडीला बुल्स को 4-1 से करारी मात दी

CHL Raipur

CHL Raipur: मैनपाट टाइटन्स ने राजधानी रॉयल्स को 5-2 से दी करारी शिकस्त

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिलासपुर

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 8:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Guest Editor: मरीजों की मजबूरी से शुरू हुई मुहिम, अब हजारों का बनी सहारा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Guest Editor: 10 गांवों की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर, बेटियों की पढ़ाई भी संवारी

Guest Editor
रायपुर

CG Police News: केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की सूची में छत्तीसगढ़ के 15 पुलिसकर्मी, जानिए कौन-कौन शामिल

CG Police News
रायपुर

दीपावली से पहले रायपुर में खाद्य विभाग का छापा, मिठाई और बेकरी दुकानों से 80 किलो ब्रेड और 8 बोरी मैदा जब्त

Bakery Factory Raid
रायपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि, 3 अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक

National Police Award
रायपुर

Indian Railway: रेलवे की नई सुविधा से बदलेगा पार्सल भेजने का तरीका, रायपुर में मोबाइल ऐप से घर बैठे होगी बुकिंग

Indian Railway
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.