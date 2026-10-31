Guest Editor: मरीजों की मजबूरी से शुरू हुई मुहिम, अब हजारों का बनी सहारा

स्कूलों में बच्चों और किशोरियों तक पहुंची पहल: सतराम की पहल अब 50 से अधिक स्कूलों तक पहुंच चुकी है। जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर, कपड़े और जूते-चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं, छात्राओं को मासिक धर्म और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए महिला रोग विशेषज्ञों की मदद से अभियान चलाया गया। सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के साथ कुछ स्थानों पर पैड वेंडिंग मशीनें लगवाने की व्यवस्था भी की गई, ताकि छात्राएं बिना झिझक अपनी जरूरत पूरी कर सकें। सतराम के साथ बाद में माधव मजूमदार और दूसरे सहयोगी भी जुड़ गए।