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छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि, 3 अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक

Kendriya Grihmantri Dakshata Padak 2026: छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2026 से सम्मानित किया जाएगा। देशभर के 490 पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 31 Oct 2026, 3:49 PM IST

National Police Award

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित किए दक्षता पदक (Photo Source- Patrika)

National Police Award: छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अच्छी खबर है। राज्य के तीन पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए इस सम्मान की घोषणा की है। इस बार देशभर से कुल 490 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने काम के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया हो। अपराधों की जांच, विशेष अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और फॉरेंसिक जांच जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को इस पदक के लिए चुना जाता है।

Police Award 2026: छत्तीसगढ़ के तीन अधिकारियों का हुआ चयन

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारियों को इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। यह राज्य पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुलिस विभाग में अधिकारियों और जवानों को कई तरह की चुनौतियों के बीच अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। खासकर बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण करना और विशेष अभियान चलाना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में राज्य के तीन अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पुलिस विभाग के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर है।

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छत्तीसगढ़ के निरीक्षक मनीष सिंह परिहार केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए नामांकित

छत्तीसगढ़ पुलिस के निरीक्षक मनीष सिंह परिहार को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक वर्ष 2026 के लिए नामांकित किया गया है। उन्हें उत्कृष्ट विवेचना के लिए इस पदक के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

जांजगीर-चांपा में पदस्थापना के दौरान किया उत्कृष्ट कार्य

प्राप्त पत्र के अनुसार, निरीक्षक मनीष सिंह परिहार पूर्व में जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ थे। वर्तमान में वे पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पदस्थ हैं। जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट विवेचना के आधार पर उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए नामांकित किया गया है।

क्या है केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक?

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक पुलिस और सुरक्षा से जुड़े कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2024 को हुई थी। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के अच्छे काम को पहचान देना और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस सम्मान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में किए गए काम को आधार बनाया जाता है।

इन चार क्षेत्रों में मिलता है पदक

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया जाता है।

  • विशेष अभियान: सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए चलाए गए खास अभियानों में योगदान।
  • जांच: गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम।
  • खुफिया जानकारी: अपराध और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाने में योगदान।
  • फॉरेंसिक जांच: वैज्ञानिक तरीकों से अपराध से जुड़े सबूतों की जांच करना।

इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाता है।

देशभर के 490 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान

वर्ष 2026 के लिए देशभर से 490 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इस सूची में राज्य पुलिस, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के कर्मचारी शामिल हैं। इस सम्मान के माध्यम से पुलिस विभाग में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाने वाले लोगों के काम को पहचान दी जाती है। केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक की घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को की जाती है। यह दिन सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी इसी अवसर पर वर्ष 2026 के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची जारी की गई है।

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Updated on:

31 Oct 2026, 3:49 PM IST

Published on:

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