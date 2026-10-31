छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि, 3 अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक

National Police Award: छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अच्छी खबर है। राज्य के तीन पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के लिए इस सम्मान की घोषणा की है। इस बार देशभर से कुल 490 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं। यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने काम के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया हो। अपराधों की जांच, विशेष अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और फॉरेंसिक जांच जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को इस पदक के लिए चुना जाता है।