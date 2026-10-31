Raipur Air Show: सारंग हेलीकॉप्टर टीम का एक करतब सीखने में लगता है डेढ़ साल, अब तक देश-विदेश में कर चुकी है 1500 से ज्यादा शो

Nava Raipur Air Show: 2 नवंबर को सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित सेंध लेक के ऊपर भारतीय वायु सेना के ‘सारंग’ हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम करतब दिखाती नजर आएगी। यदि मौसम खराब हुआ तो, 3 नवंबर को शो होगा। इसको लेकर शुक्रवार को टीम ने सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पत्रिका से बातचीत के दौरान टीम ने बताया कि करतब में जो अलग-अलग प्वाइंट दिखाते हैं, इसे खीखने में करीब डेढ़ साल का वक्त लग जाता है। इसके लिए पहले हमें एक-दूसरे के सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जिससे हम एक-दूसरे को समझ सकें, फिर हमारी ये ट्रेनिंग शुरू होती है।