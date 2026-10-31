Ration shop incident: बिरगांव में 25 बोरा सरकारी चावल से भरी पिकअप पकड़ाई, भाजपा नेता की गाड़ी होने का दावा

मामला बढ़ता देख, पुलिस भी मौके पर पहुंची इसके बाद सभी थाना गए। वहां के आम लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाना में बीजेपी नेता करीब 30-35 कार्ड लेकर पहुंचे। वीडियो के अनुसार भाजपा नेता ने कहा कि मेरा खुद का और परिवार का राशन है, करीब दस कार्ड तो परिवार के हैं। आसपास के लोगों का ड्राइवर ने राशन भरा, कैसे भरा इसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी नेता सभी के राशनकार्ड लेकर थाना क्यो पहुंचे? इस पूरे मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है, तथ्य सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।