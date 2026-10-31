Indian Railway: रेलवे की नई सुविधा से बदलेगा पार्सल भेजने का तरीका, रायपुर में मोबाइल ऐप से घर बैठे होगी बुकिंग

रेलवे अधिकारी से मिले डाटा के अनुसार रायपुर रेलवे पार्सल से हर दिन ऐवरेज 435 सामान की बुकिंग होती है। वहीं यदि लीज कंपनी के माध्यम से बुकिंग की बात की जाए तो, करीब 650 पार्सल की बुकिंग होती है। कुल हर दिन 1100 से अधिक पार्सल की बुकिंग है। वहीं इनसे हर माह रेलवे को 26 लाख रुपए की अनुमानित आय प्राप्त होती है। वहीं रायपुर मंडल ने 2025-26 में पार्सल से 7.44 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त किया है। हालांकि इस डाटा के लिए जब पार्सल से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी एसीएम शेषमणी पांडेय से जानकारी मांगी गई तो, उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही।