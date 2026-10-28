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Cyclone Arnab Alert: चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रेलवे अलर्ट, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रेन का स्टेटस

Cyclone Arnab Alert: चक्रवात ‘अर्नब’ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। घर से निकलने से पहले ट्रेन का करेंट स्टेटस चेक करें और यात्रा के दौरान जरूरी सावधानियां बरतें।
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रायपुर

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Love Sonkar

Updated: 28 Oct 2026, 12:30 PM IST

Cyclone Arnab

चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रेलवे अलर्ट (Photo Patrika)

Cyclone Arnab: चक्रवात ‘अर्नब’ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का करेंट स्टेटस जरूर चेक कर लें। मौसम में संभावित बदलाव के कारण रेल परिचालन और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यात्रियों तक समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली, सूचना एवं डिस्प्ले बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यात्रियों को ट्रेन परिचालन से जुड़ी नवीनतम जानकारी और आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।

स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति जानना जरूरी

रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन के परिचालन की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें। चक्रवात के प्रभाव से मौसम और यातायात में बदलाव होने पर स्टेशन पहुंचने में भी देरी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनों के संचालन, संभावित मार्ग परिवर्तन या रद्द होने से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक संचार माध्यमों पर ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर यात्रा की योजना बनाने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

यात्रा के दौरान इन सावधानियों का रखें ध्यान

रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। यात्रियों को रेलवे ट्रैक पार करने से बचना चाहिए और स्टेशन परिसर में केवल निर्धारित यात्री क्षेत्रों का ही उपयोग करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही यात्रियों को अपना मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज रखने, जरूरी दवाइयां, पीने का पानी और आपातकालीन संपर्क नंबर साथ रखने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और नियमित दवाइयां लेने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक सामान पहले से तैयार रखना चाहिए।

रेलवे की अपील आधिकारिक सूचना पर ही करें भरोसा

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता बरतें और यात्रा के दौरान रेलवे प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। ट्रेन के समय, परिचालन और मार्ग में किसी भी बदलाव की जानकारी समय-समय पर लेते रहें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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Updated on:

28 Oct 2026, 12:30 PM IST

Published on:

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