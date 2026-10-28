Cyclone Arnab Alert: चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रेलवे अलर्ट, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रेन का स्टेटस

Cyclone Arnab: चक्रवात ‘अर्नब’ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का करेंट स्टेटस जरूर चेक कर लें। मौसम में संभावित बदलाव के कारण रेल परिचालन और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यात्रियों तक समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली, सूचना एवं डिस्प्ले बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यात्रियों को ट्रेन परिचालन से जुड़ी नवीनतम जानकारी और आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।