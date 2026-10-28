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Railway Crossing Close: आज रात से 12 घंटे बंद रहेगी रायपुर का यह रेलवे क्रॉसिंग, मरम्मत कार्य के चलते आवागमन पर रोक

Railway update: रायपुर-अभनपुर रेल लाइन पर केंद्री रेलवे क्रॉसिंग आरडी-22 पर मरम्मत कार्य के चलते बुधवार रात 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा।
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रायपुर

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Love Sonkar

Updated: 28 Oct 2026, 9:22 AM IST

Railway Crossing Close

केंद्री रेलवे फाटक (Photo Patrika)

Railway Crossing Close: रायपुर-अभनपुर रेल लाइन पर स्थित केंद्री रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्रमांक आरडी-22 पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते रेलवे फाटक से होकर गुजरने वाला सड़क यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार, बुधवार रात 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक फाटक बंद रहने के कारण इस मार्ग से आवागमन नहीं हो सकेगा। ऐसे में इस रास्ते से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मरम्मत कार्य के चलते लिया गया निर्णय

रेलवे लाइन पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर आवश्यक मरम्मत कार्य रेल परिचालन की सुरक्षा और रेलवे फाटक की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। निर्धारित समय के दौरान रेलवे कर्मचारियों द्वारा मरम्मत से संबंधित कार्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान सड़क यातायात को सुरक्षित रखने के लिए फाटक से वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।रेलवे फाटक बंद रहने से केंद्री और आसपास के क्षेत्रों से रायपुर-अभनपुर मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी। खासकर रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को निर्धारित समय का ध्यान रखना जरूरी होगा।

12 घंटे तक बंद रहेगा सड़क मार्ग

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बुधवार रात 9 बजे से रेलवे फाटक बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद गुरुवार सुबह 9 बजे तक सड़क यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यानी करीब 12 घंटे तक इस रेलवे क्रॉसिंग से होकर वाहनों का आवागमन नहीं हो सकेगा। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही मार्ग पर सामान्य यातायात बहाल किया जा सकेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाहरेलवे फाटक बंद रहने की अवधि में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए।

वैकल्पिक मार्ग का करें चयन

यात्रियों और स्थानीय लोगों को सलाह दी जाती है कि वे फाटक तक पहुंचने से पहले अपने मार्ग की जानकारी प्राप्त कर लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें। रात के समय जरूरी काम से निकलने वाले लोगों, नियमित यात्रियों और मालवाहक वाहनों के चालकों को भी इस अस्थायी बंदी का ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें रास्ते में अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

गुरुवार सुबह 9 बजे के बाद सामान्य होगा आवागमन

रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के भीतर मरम्मत कार्य पूरा किए जाने के बाद गुरुवार सुबह 9 बजे से सड़क यातायात सामान्य किए जाने की संभावना है। हालांकि, वाहन चालकों को मौके पर उपलब्ध यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करना चाहिए।यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाकेंद्री रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्रमांक आरडी-22 से बुधवार रात 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। इस अवधि में यात्रा करने वाले लोग पहले से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर लें।

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28 Oct 2026, 9:22 AM IST

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