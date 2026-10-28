Railway Crossing Close: आज रात से 12 घंटे बंद रहेगी रायपुर का यह रेलवे क्रॉसिंग, मरम्मत कार्य के चलते आवागमन पर रोक

रेलवे लाइन पर स्थित लेवल क्रॉसिंग पर आवश्यक मरम्मत कार्य रेल परिचालन की सुरक्षा और रेलवे फाटक की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। निर्धारित समय के दौरान रेलवे कर्मचारियों द्वारा मरम्मत से संबंधित कार्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान सड़क यातायात को सुरक्षित रखने के लिए फाटक से वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।रेलवे फाटक बंद रहने से केंद्री और आसपास के क्षेत्रों से रायपुर-अभनपुर मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी। खासकर रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को निर्धारित समय का ध्यान रखना जरूरी होगा।