Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 15 नवंबर से धान खरीदी का फैसला किया

साय कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया है। इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु पृथक से ऋणपुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।