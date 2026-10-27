Rajkot Crime News: मैरिज ब्यूरो और स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, 4 युवतियों को मुक्त कराया

वहीं दूसरी तरफ साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर-प्रांतिज रोड पर एक कॉलेज के निकट किराए के मकान में कथित तौर पर चल रहे देह व्यापार का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से एक युवती को मुक्त कराया और राजस्थान निवासी आरोपी राजेन्द्र डूंगर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 हजार रुपए जब्त किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार व्हाइट हाउस में किराए के मकान में पिछले कुछ समय से देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर एएचटीयू की टीम ने सोमवार को डमी ग्राहक भेजकर पहले इसकी पुष्टि की। जांच में सामने आया कि ग्राहकों से प्रवेश शुल्क के तौर पर 1,000 रुपए लेकर उन्हें युवतियों से मिलवाया जाता था।