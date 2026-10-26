अहमदाबाद में 25 करोड़ के ड्रग्स कांड में बड़ा घटनाक्रम, हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी के पैर में लगी गोली

गौरतलब है कि कफील अहमद सहित तीन आरोपियों को गत दिनों अहमदाबाद के रामोल क्षेत्र में वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे टोल नाके के पास से गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई में 25 करोड़ रुपए की हेरोइन और मेफेड्रोन बरामद होने की बात सामने आई थी। सोमवार को आरोपी को नियमित जांच के लिए ले जाते समय यह घटनाक्रम हुआ। वहीं दूसरी तरफ मोरबी शहर में बैंक खाते किराए पर लेकर 3.49 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करने और साइबर ठगी करने का मामला सामने आया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मोरबी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला की शिकायत के आधार पर मोरबी निवासी भावेश वघोरा, जितेंद्र उर्फ हितेश उर्फ हितो जादव और नीलेश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।