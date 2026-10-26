SIR पर ज्ञानेश कुमार ने अकेले नहीं लिए फैसले, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, Form 6 पर भी दी सफाई



चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फाइल में दर्ज टिप्पणियां और सुझाव अपने आप में आयोग का निर्णय नहीं होते। आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली समझाते हुए बताया कि फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है। जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मंजूरी ली जाती है, जिसे बाद में संबंधित फाइल में दर्ज किया जाता है। आयोग ने 28 जुलाई के एक आदेश का भी जिक्र किया। उसके मुताबिक, काम के बंटवारे से जुड़ा यह आदेश प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। इसके अगले दिन दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। आयोग ने बताया कि 30 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद यह आदेश लागू नहीं हुआ।