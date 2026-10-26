Maharashtra News: 500 करोड़ की कथित ऑडियो क्लिप की जांच के लिए SIT गठित, IPS शैलेश बलकवडे को जिम्मेदारी

इस मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ईडी या किसी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। वहीं भाजपा ने कथित ऑडियो क्लिप को एआई से तैयार बताया है और संजय राउत से पूछताछ की मांग की है। इस तरह क्लिप की प्रामाणिकता को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया है। अब एसआईटी की जांच में ऑडियो क्लिप की वास्तविकता, उसमें कही गई बातों और इसके प्रसार के पीछे की भूमिका की पड़ताल अहम होगी।