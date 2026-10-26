मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हुए विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री, हिमंत बिस्वा सरमा बोले- ‘इनका झुकाव पाकिस्तानी संस्कृति की ओर ज्यादा’



बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस की विरासत बन गया है। नवीन ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री के परिवार को निशाना बनाते हैं और उनका अपमान करते हैं। नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हताशा और निराशा में है, जिसकी वजह से उसके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पुरानी टिप्पणियों का भी जिक्र किया।