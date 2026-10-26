​​​​​मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर गुजरात में सियासी घमासान, भाजपा ने किया प्रदर्शन तो कांग्रेस ने बांटी ‘मेलोडी’ चॉकलेट

भाजपा विधायक अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में भी पहले टिप्पणियां की गई थीं और अब उनके दिवंगत पिता को लेकर बयान दिया गया है। ठाकोर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और राजनीति में बदलाव किया है तथा जनकल्याण के काम किए हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि इन कामों के कारण आने वाले समय में उसकी जरूरत कम हो जाएगी। इसी हताशा में उसके नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।