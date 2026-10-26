जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा था शेर का निवाला बन जाने का डर, पिता ने उल्टा घने जंगल में अकेले चलवा दिया था

शिवपुरी के नेशनल पार्क में पिता-पुत्र शिकार पर गए थे। जीप माधव राव चला रहे थे। शाम हो रही थी। अंधेरा छाने लगा था। पिता ने मज़ाक किया कि जीप खराब हो गई। बेटे ज्योतिरादित्य को डर लगने लगा कि कहीं रात में शेर उनका शिकार न कर ले। वह रोने लगे। बेटे का रोना देख कर पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने ज्योतिरादित्य को जीप से नीचे उतरने के लिए कहा और जीप की हेडलाइट की रोशनी में जंगल में अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद माधव राव ने बेटे का हाथ पकड़ कर उसे जीप में धकेल दिया और बोले, 'मैं अपने बेटे को रोंदू बच्चा नहीं देखना चाहता।'