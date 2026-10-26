IPS भानु प्रताप पर उत्पीड़न के आरोप, पत्नी पूजा सिंह पहुंचीं बिहार राज्य महिला आयोग, तीन दिन में मांगी गई रिपोर्ट

उनकी पत्नी ने बिहार राज्य महिला आयोग में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग की अध्यक्ष ने संबंधित वरीय अधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही, पूरे मामले पर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।