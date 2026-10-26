IPS भानु प्रताप पर उत्पीड़न के आरोप, पत्नी पूजा सिंह पहुंचीं बिहार राज्य महिला आयोग, तीन दिन में मांगी गई रिपोर्ट

बिहार में तैनात आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप। (फोटो- Facebook)
बिहार में तैनात आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप के खिलाफ अब उनकी पत्नी पूजा सिंह महिला आयोग तक पहुंच गई हैं। पूजा सिंह ने पति के उत्पीड़न को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
उनकी पत्नी ने बिहार राज्य महिला आयोग में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग की अध्यक्ष ने संबंधित वरीय अधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही, पूरे मामले पर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
इस कार्रवाई के बाद अब सबकी नजर आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पूजा सिंह की शिकायत से जुड़ी पूरी जानकारी और आईपीएस अधिकारी की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
पूजा सिंह ने आवेदन देकर इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आयोग में आवेदन दिए जाने के बाद यह मामला अब आधिकारिक स्तर पर पहुंच गया है।
महिला आयोग महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित पक्षों से जानकारी मांग सकता है और मामले की जांच या कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख सकता है।
पूजा सिंह की शिकायत मिलने के बाद बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले को लेकर संबंधित वरीय अधिकारी को पत्र भेजा है। आयोग ने अधिकारी से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
रिपोर्ट मांगे जाने का उद्देश्य शिकायत से जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करना और मामले की मौजूदा स्थिति को समझना है। अब संबंधित अधिकारी की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।
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