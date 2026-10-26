जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास, दूसरे मिड-टर्म एग्जाम भी ऑनलाइन

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कैंपस में जारी छात्र प्रदर्शनों के बीच ऑनलाइन कक्षाओं को 8 नवंबर 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी की ओर से 26 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक, दिवाली की छुट्टियों के बाद कैंपस की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद तय होगा कि कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी या ऑफलाइन मोड में लौटेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दूसरे मिड-टर्म सेमेस्टर परीक्षाओं को भी ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। हालांकि, परीक्षा की तारीखों, दिशा-निर्देशों और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर डिटेल जानकारी संबंधित विभागों के डीन, प्रमुख और डायरेक्टर परीक्षा नियंत्रक से चर्चा के बाद तय करेंगे।