बिना बताए ब्लॉक कर दिया न्यूज पोर्टल का फेसबुक पेज, केरल हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि कारण पता न होने से यह जानना मुश्किल है कि कार्रवाई का आधार क्या है। इसलिए अधिकारियों को संबंधित आदेश और सामग्री कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना किसी गैरकानूनी कंटेंट की पहचान किए पूरा पेज ब्लॉक करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका यह भी कहना है कि पेज बंद करने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।