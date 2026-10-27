कांग्रेस की 1 नवंबर वाली रैली पर मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले- ये लोकतंत्र है, सभी को विरोध करने की इजाजत

Mithun Chakraborty On Congress Rally: कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने विरोध-प्रदर्शन को लोकतंत्र का हिस्सा बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हो या उसके खिलाफ प्रदर्शन, यह सिलसिला चलता रहेगा। उनके बयान को कांग्रेस की रैली के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।