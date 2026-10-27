27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

कांग्रेस की 1 नवंबर वाली रैली पर मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले- ये लोकतंत्र है, सभी को विरोध करने की इजाजत

Mithun Chakraborty On Congress Rally: कांग्रेस की 1 नवंबर वाली रैली को लेकर अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया है। मिथुन ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 27 Oct 2026, 3:19 PM IST

Mithun Chakraborty On Congress Rally

मिथुन-प्रियंका (फोटो सोर्स- IMDb)

Mithun Chakraborty On Congress Rally: कांग्रेस की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने विरोध-प्रदर्शन को लोकतंत्र का हिस्सा बताया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हो या उसके खिलाफ प्रदर्शन, यह सिलसिला चलता रहेगा। उनके बयान को कांग्रेस की रैली के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, “प्रोटेस्ट हो या नो प्रोटेस्ट, यह चलता रहेगा। यह लोकतंत्र है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए और ऐसा कीजिए, लेकिन इन सब चीजों को निजी मुद्दों से ऊपर उठना चाहिए।” हालांकि, उपलब्ध बातचीत में उन्होंने रैली के सभी राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से अपनी राय नहीं रखी।

क्यों हो रही है कांग्रेस की रैली?

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की यह रैली 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होनी है। इसका मकसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठा रहा है।

वीएचपी ने जताई आपत्ति

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने रैली की तारीख पर सवाल उठाए हैं। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसे आयोजन से आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी हो सकती है।

वीएचपी के मुताबिक, 1 नवंबर को अहोई अष्टमी भी है। इस दिन कई महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। संगठन ने कांग्रेस से त्योहारों और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखने की अपील की है।

व्यापारियों को कारोबार प्रभावित होने की चिंता

दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में व्यापारियों ने भी प्रदर्शन कर कांग्रेस से रैली दिवाली के बाद कराने की मांग की थी। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, व्यापारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र भेजकर अपनी चिंता जताई है।

व्यापारियों का कहना है कि रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात में बदलाव और सड़कों पर पाबंदियों के कारण बाजारों तक ग्राहकों की पहुंच प्रभावित हो सकती है। इससे त्योहारों के समय बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है।

राहुल गांधी ने भी दी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करें, तो विरोध-प्रदर्शन 30 सेकंड में रुक जाएंगे। उनकी यह टिप्पणी चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ के आरोपों के संदर्भ में थी।

फिलहाल कांग्रेस की रैली को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। मिथुन चक्रवर्ती ने लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन के अधिकार पर जोर दिया है, जबकि वीएचपी और व्यापारी रैली की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं।

‘उम्मीद है रिया चक्रवर्ती फिल्म देखकर खुद को सही महसूस करेंगी’, ‘पूजा मेरी जान’ की निर्देशक ने सुशांत की जिंदगी से प्रेरित फिल्म पर की बात

ये भी पढ़ें
Pooja Meri Jaan Movie

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 3:19 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / कांग्रेस की 1 नवंबर वाली रैली पर मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले- ये लोकतंत्र है, सभी को विरोध करने की इजाजत

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘लोग मुझे अमिताभ बच्चन को मारने वाला समझने लगे थे’, ‘कुली’ के सेट पर हुए हादसे पर फिर छलका पुनीत इस्सर का दर्द

Puneet Issar Amitabh Bachchan Coolie Accident
बॉलीवुड

काव्या मारन- अनिरुद्ध रविचंदर के वेडिंग रिसेप्शन का शाही कार्ड हुआ वायरल, देखें कौन-कौन से दिग्गज होंगे शामिल

Anirudh Ravichander Kavya Maran wedding reception Card Viral pm modi invite check list
टॉलीवुड

B.P Singh Passed Away: नहीं रहे CID और ‘आहट’ प्रोड्यूसर ब्रिजेंद्र पाल सिंह, हार्ट अटैक से गई जान

CID Producer B.P Singh Passed Away at 77 death reason is heart attack
TV न्यूज

‘कश्मीर भारत का है’, पाकिस्तान पर विजय देवरकोंडा का पुराना बयान हुआ वायरल? कहा था- भारत में विलय होने की बात कहेंगे पाकिस्तानी

Vijay Deverakonda on India-Pakistan Kashmir
मनोरंजन

‘जो तुम्हें रेंटल BF बुलाते थे, उनके खुद के चिट्ठे खुल गए’, Rise and Fall 2 में श्रेया कालरा का सोराब बेदी पर तंज, ‘अब दूसरों को क्या बोलोगे?’

Shreya Kalra and Rishabh Jaiswal
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.