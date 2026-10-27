‘धुरंधर 2’ जैसी आग, वैसा ही फ्रेम! शाहरुख की ‘King’ का पोस्टर देख भड़के नेटिजन्स, बोले- ‘सस्ती कॉपी है’

'किंग' का पोस्टर सामने आते ही कुछ यूजर्स ने X पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने शाहरुख को टैग करते हुए लिखा कि फिल्म के पोस्टर में 'धुरंधर' जैसा लुक, आग और फ्रेम यूज करने की कोशिश की गई है। यूजर ने पोस्टर को AI से बना घटिया काम भी बताया। इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने पोस्टर की आलोचना करते हुए 'किंग' की कहानी की तुलना फिल्म 'लियोन: द प्रोफेशनल' से की और दावा किया कि अब पोस्टर भी 'धुरंधर 2' से कॉपी किया गया है।