काव्या मारन- अनिरुद्ध रविचंदर के वेडिंग रिसेप्शन का शाही कार्ड हुआ वायरल, देखें कौन-कौन से दिग्गज होंगे शामिल

Anirudh Ravichander-Kavya Maran wedding reception Card Viral: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन (Kavya Maran) और साउथ सिनेमा के फेमस संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichander) की शादी और रिसेप्शन इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में दोनों के हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन का कार्ड सामने आ गया है, जिसकी रॉयल्टी और विंटेज डिजाइन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कार्ड की तस्वीरें वायरल होते ही इस सेलिब्रेशन और दिग्गज मेहमानों की लिस्ट को लेकर हलचल और तेज हो गई है।