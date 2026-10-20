Kartik Sabesh Death: नहीं रहे 37 साल के अभिनेता कार्तिक सबेश, दो महीनों से थे अस्पताल में भर्ती

कार्तिक सबेश का जाना उनके परिवार के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। इस दुखद घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कार्तिक के चाचा और तमिल सिनेमा के दिग्गज संगीतकार देवा (Deva) का निधन महज तीन दिन पहले यानी 17 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। चाचा के निधन के गम से परिवार अभी उबर भी नहीं पाया था कि तीन दिन बाद ही उनके भतीजे कार्तिक ने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है।