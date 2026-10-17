तमिल सिनेमा के मशहूर संगीतकार देवा का निधन, 75 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

देवा का मूल नाम देवनेशन चोक्कलिंगम था। फिल्म जगत में आने से पहले वे तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। 1986 में फिल्म माट्टुकारा मन्नारु से संगीतकार के रूप में उन्होंने करियर की शुरुआत की। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन इसके गीतों ने ध्यान आकर्षित किया। बाद में वैकासी पोरंथाचु की सफलता ने उन्हें राज्य स्तर पर पहचान दिलाई और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी मिला। उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ व मलयालम में चार सौ से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया।