‘वो मुझे न मार सकते हैं, न गोली चला सकते हैं’, ‘जेलर 2’ के लिए हां करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने रजनीकांत के सामने रखी थी शर्त

फिल्म की पीआर टीम ने एक बयान में कहा, "हाल ही में मीडिया में आई उन खबरों के मद्देनजर जिनमें कहा गया था कि 'जेलर 2' हिंदी में रिलीज नहीं होगी, हम आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि फिल्म का हिंदी वर्जन, मूल योजना के अनुसार, अन्य भाषाओं के वर्जन के साथ ही गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए निर्धारित है।" इसके आगे उन्होंने कहा, 'उत्तर भारत में फिल्म का डिट्रिब्यूशन पेन मारुधर एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। तय की हुई हिंदी थिएट्रिकल रिलीज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम सभी मीडिया प्रकाशनों और प्लेटफॉर्म्स से अनुरोध करते हैं कि वे इस स्पष्टीकरण पर ध्यान दें और फिल्म की रिलीज के बारे में किसी भी गलत जानकारी को फैलाने से बचें।" इसलिए, जो रजनी फैंस 'जेलर 2' को हिंदी में देखना चाहते हैं, वे 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में जा सकते हैं।