कौन हैं अपेक्षा पोरवाल? साउथ मेगास्टार रजनीकांत की ‘जेलर 2’ के ट्रेलर में आईं नजर, कथक डांस की ले चुकीं ट्रेनिंग

Apeksha Porwal Jailer 2: सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। ट्रेलर में कई नए चेहरे नजर आए हैं, लेकिन एक अभिनेत्री ने अपने छोटे से एक्शन सीक्वेंस से दर्शकों का खास ध्यान खींचा है। ये अभिनेत्री हैं अपेक्षा पोरवाल। ट्रेलर में उनका अंदाज काफी दमदार नजर आया है और उनके एक्शन मूव्स देखने के बाद फैंस उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।