जान्हवी कपूर के AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर मचा बवाल, राम गोपाल वर्मा ने सेलेब्स को घेरा

Ram Gopal Varma On Janhvi Kapoor: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के गाने ‘चुट्टामल्ले’ से जुड़े एक कथित AI-मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वीडियो में जान्हवी को आपत्तिजनक और अश्लील तरीके से दिखाए जाने का आरोप है। मामले पर जूनियर एनटीआर और जान्हवी कपूर समेत कई सितारों ने नाराजगी जाहिर की। हालांकि अब फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (RGV) ने इस पूरे मामले में सेलिब्रिटीज के सार्वजनिक रिएक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।