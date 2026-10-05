‘बचपन में फ्रॉक पहनकर करता था डांस’, दुपहिया 2′ में लड़की का किरदार निभाने पर ‘लापता लेडीज’ फेम स्पर्श श्रीवास्तव का खुलासा

Sparsh Shrivastava Dupahiya 2 (फोटो सोर्स- IMDb)
Sparsh Shrivastava Dupahiya 2: अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'दुपहिया 2' को लेकर चर्चा में हैं। सीरीज में वह भूगोल झा का किरदार निभा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लड़की के कपड़े पहनकर रील्स बनाता है। इस किरदार के लिए स्पर्श को स्क्रीन पर महिलाओं जैसी अदाओं और डांस मूवमेंट्स को अपनाना पड़ा। अब अभिनेता ने बताया है कि इस भूमिका में उन्हें अपने बचपन का एक अनुभव काफी काम आया।
स्पर्श ने 'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि बचपन में उनकी मां ने उन्हें कथक सिखाया था। उन्होंने करीब तीन साल तक कथक की ट्रेनिंग ली। इसके अलावा वह आगरा के स्थानीय मंचों पर बचपन में फ्रॉक पहनकर डांस भी किया करते थे। अभिनेता के मुताबिक, उस समय सीखे गए डांस के हाव-भाव और अदाएं कहीं न कहीं उनके भीतर मौजूद थीं, इसलिए भूगोल के किरदार को निभाते समय उन्हें इसका फायदा मिला।
स्पर्श श्रीवास्तव ने बताया कि बचपन में उनकी मां ने उन्हें कथक सिखाया था। उन्होंने तीन साल तक इस डांस फॉर्म की ट्रेनिंग ली। उनके अनुसार कथक में सीखे गए हाव-भाव और ग्रेस उनके अंदर पहले से मौजूद थे।
अभिनेता ने कहा कि बचपन में उन्होंने आगरा के स्थानीय मंचों पर फ्रॉक पहनकर डांस किया था। हालांकि, इसके बाद काफी लंबे समय तक उन्होंने इस कला का अभ्यास नहीं किया। ऐसे में 'दुपहिया' के पहले और दूसरे सीजन के लिए दोबारा उन मूवमेंट्स को करना उनके लिए आसान नहीं था।
स्पर्श ने बताया कि सीरीज में डांस की रिहर्सल करना उनके लिए थोड़ा थकाने वाला अनुभव था। धीरे-धीरे उन्होंने अपने मूवमेंट्स को दोबारा सही किया। लेकिन उनके मुताबिक सबसे मुश्किल हिस्सा लड़की के कपड़े पहनना था।
अभिनेता ने बताया कि घाघरा, चोली और खासतौर पर टाइट ब्लाउज में परफॉर्म करना काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने इस दौरान महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के कपड़ों में सहज रहना आसान नहीं है और इसके लिए सभी लड़कियों को सलाम है।
'दुपहिया' की कहानी काल्पनिक गांव धड़कपुर पर आधारित है। छोटे शहर और गांव की जिंदगी, हास्य और स्थानीय घटनाओं के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे सीजन में बनवारी की जमीन पर मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव गांव में नई हलचल पैदा कर देता है। इसके बाद अंधविश्वास, विरोध और स्थानीय विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
सीरीज में गजराज राव, रेणुका शहाणे, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव समेत कई कलाकार नजर आ रहे हैं। 'दुपहिया 2' को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
'दुपहिया 2' के अलावा स्पर्श श्रीवास्तव फिल्म 'वाइब' में कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा के साथ नजर आ चुके हैं। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।
अब स्पर्श की अगली फिल्म तेलुगु फिल्म 'वृषकर्मा' है। कार्तिक वर्मा डंडू के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में स्पर्श के साथ नागा चैतन्य, मीनाक्षी चौधरी, जयराम और सत्य नजर आएंगे। फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है।
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