‘बचपन में फ्रॉक पहनकर करता था डांस’, दुपहिया 2′ में लड़की का किरदार निभाने पर ‘लापता लेडीज’ फेम स्पर्श श्रीवास्तव का खुलासा

Sparsh Shrivastava Dupahiya 2: अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'दुपहिया 2' को लेकर चर्चा में हैं। सीरीज में वह भूगोल झा का किरदार निभा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लड़की के कपड़े पहनकर रील्स बनाता है। इस किरदार के लिए स्पर्श को स्क्रीन पर महिलाओं जैसी अदाओं और डांस मूवमेंट्स को अपनाना पड़ा। अब अभिनेता ने बताया है कि इस भूमिका में उन्हें अपने बचपन का एक अनुभव काफी काम आया।