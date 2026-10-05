‘ये बहुत चीप और गंदा था’, गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक पर मजाक कॉमेडियन हर्ष गुजराल को पड़ा भारी, लोगों ने लगाई क्लास

दरअसल, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के फिनाले में अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी अपनी सीरीज 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा सीजन 2' को प्रमोट करने पहुंचे थे। इस दौरान शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी और अन्य लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। इसी दौरान हर्ष गुजराल ने गौरव खन्ना की तरफ इशारा करते हुए अर्चना से कहा कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, उन्हें 'पति पत्नी और पंगा' में गौरव को भी लेना चाहिए।