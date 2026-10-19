टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग को लेकर सुनील शेट्टी ने दिया बड़ा बयान, बोले- ये होना ही नहीं चाहिए था

बता दें, रविवार शाम 7 बजे के करीब जुहू इलाके में जैकी श्रॉफ अपने गेम खत्म करके अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकल रहे थे, तब ही कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें टाइगर श्रॉफ को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लगी है। वह नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, तीनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्हें राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया है। वह नेपाल भागने की फिराक में थे। वहीं, इस पूरे घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पुलिस हर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।