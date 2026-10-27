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श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर पहाड़िया ने पढ़ाई से लिया ब्रेक, जाह्नवी कपूर ने सुनाया भावुक किस्सा

Janhvi Kapoor On Sreedevi: जान्हवी कपूर ने हाल ही में अपनी मां श्रीदेवी के निधन को याद करते हुए बताया है कि उनके जाने के बाद कैसे बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने उन्हें संभाला है। 'कॉफी विद करण 9' में जान्हवी ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 27 Oct 2026, 4:02 PM IST

Janhvi Kapoor On Sreedevi

जान्हवी कपूर (फोटो सोर्स- IMDb)

Janhvi Kapoor On Sreedevi: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया को लेकर एक भावुक खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि साल 2018 में उनकी मां और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर ने मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए अपनी पढ़ाई तक से ब्रेक ले लिया था। उस समय दोनों आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन शिखर चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर वह जाह्नवी के पास मौजूद रहें।

जाह्नवी कपूर जल्द ही अभिनेता वरुण धवन के साथ करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ में नजर आने वाली हैं। शो के दौरान उन्होंने शिखर के इस कदम से जुड़ा किस्सा साझा किया। उनके इस खुलासे ने एक बार फिर दोनों के रिश्ते और उनके पुराने जुड़ाव को चर्चा में ला दिया है।

शिखर ने लंदन में पढ़ाई से लिया था ब्रेक

जाह्नवी ने बताया कि श्रीदेवी के निधन के समय शिखर पहाड़िया लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उस मुश्किल दौर में उन्होंने अपनी पढ़ाई के एक सेमेस्टर के बीच में ब्रेक लिया और मुंबई लौट आए।

शुरुआत में शिखर दक्षिण मुंबई में अपने पिता के साथ रह रहे थे। हालांकि, बाद में जाह्नवी को पता चला कि वह करीब एक महीने के लिए जुहू में अपने एक दोस्त के घर रहने लगे थे। इसकी वजह यह थी कि वह जाह्नवी के करीब रहना चाहते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकें।

जाह्नवी ने बताया कि शिखर ने उनसे यह नहीं कहा था कि वह हर दिन उनसे मिलने आएंगे। बल्कि, उन्होंने अपनी मौजूदगी को इस तरह बनाए रखा कि अगर जाह्नवी को उनकी जरूरत पड़े, तो वह आसानी से उनके पास पहुंच सकें।

‘अगर उसे मेरी जरूरत पड़े तो मैं आसपास रहना चाहता हूं’

जाह्नवी ने शिखर के बारे में बताते हुए कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि शिखर ने यह सोचकर अपना रहने का ठिकाना बदला था कि जरूरत पड़ने पर वह उनके पास मौजूद रह सकें। जाह्नवी के मुताबिक, उस समय उनका और शिखर का रिश्ता आधिकारिक तौर पर प्रेम संबंध वाला नहीं था, लेकिन शिखर ने मुश्किल वक्त में उनका साथ देने का फैसला किया।

श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी के लिए यह दौर बेहद कठिन रहा था। ऐसे में शिखर का यह कदम उनके प्रति उनकी परवाह को दिखाता है। अभिनेत्री के इस खुलासे से पता चलता है कि दोनों के बीच लंबे समय से एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव रहा है।

बचपन के दोस्त हैं जाह्नवी और शिखर

जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों के रिश्ते की चर्चा साल 2016 के आसपास शुरू हुई थी, हालांकि उस समय उन्होंने अपने संबंधों को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाह्नवी के बॉलीवुड डेब्यू के बाद दोनों के रास्ते कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। बाद में साल 2022 के आसपास उनके दोबारा करीब आने की खबरें सामने आईं।

साल 2024 में फिल्म ‘मैदान’ की स्क्रीनिंग के दौरान जाह्नवी ने ‘शिकू’ नाम वाला एक कस्टमाइज्ड नेकलेस पहना था। शिखर को इसी नाम से बुलाया जाता है। इस नेकलेस को देखकर प्रशंसकों ने उनके रिश्ते को लेकर कई कयास लगाए थे।

अक्सर साथ नजर आते हैं दोनों

जाह्नवी और शिखर को कई बार मंदिरों में दर्शन करते, डिनर पर जाते और फिल्म इंडस्ट्री के कार्यक्रमों में साथ देखा गया है। हालांकि, दोनों अपने निजी जीवन को लेकर आमतौर पर सीमित जानकारी ही साझा करते हैं।

‘कॉफी विद करण 9’ में जाह्नवी का यह खुलासा उनके रिश्ते के एक ऐसे पहलू को सामने लाता है, जिसमें मुश्किल समय में साथ देने की भावना दिखाई देती है। श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर ने जाह्नवी के पास रहने के लिए जो कदम उठाया, वह अब अभिनेत्री के बयान के बाद चर्चा में है।

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Updated on:

27 Oct 2026, 4:02 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर पहाड़िया ने पढ़ाई से लिया ब्रेक, जाह्नवी कपूर ने सुनाया भावुक किस्सा

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