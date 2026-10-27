श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर पहाड़िया ने पढ़ाई से लिया ब्रेक, जाह्नवी कपूर ने सुनाया भावुक किस्सा

Janhvi Kapoor On Sreedevi: बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया को लेकर एक भावुक खुलासा किया है। अभिनेत्री ने बताया कि साल 2018 में उनकी मां और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर ने मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए अपनी पढ़ाई तक से ब्रेक ले लिया था। उस समय दोनों आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन शिखर चाहते थे कि जरूरत पड़ने पर वह जाह्नवी के पास मौजूद रहें।