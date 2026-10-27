‘मिशन कश्मीर’ के 26 साल पूरे, सोनाली कुलकर्णी को आज भी याद है राष्ट्रपति से मिली तारीफ, बोलीं- ‘100 से ज्यादा फिल्में कीं, लेकिन

इसके साथ ही, शुरुआत में इस सीन को लेकर यूनिट के लोग अलग-अलग नाम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में ये 'बेडरूम सीन' के नाम से पहचाना जाने लगा। सोनाली को इसके लिए स्लीवलेस गाउन पहनना था और वो असहज फील कर रही थीं। सोनाली के मुताबिक, संजय दत्त ने उन्हें समझाया कि अगर दोनों स्टार तनाव में रहेंगे, तो सीन नॉर्मल नहीं लगेगा। उन्होंने सोनाली से रिलैक्स रहने और इसे सिर्फ संवादों वाला एक सामान्य सीन समझने को कहा। एक्ट्रेस ने संजय के इस व्यवहार को याद करते हुए उन्हें बेहद अच्छा इंसान बताया।