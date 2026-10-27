‘लोग मुझे अमिताभ बच्चन को मारने वाला समझने लगे थे’, ‘कुली’ के सेट पर हुए हादसे पर फिर छलका पुनीत इस्सर का दर्द

अमिताभ बच्चन के साथ हुई उस घटना को याद करते हुए पुनीत इस्सर ने बताया, "मेरा पक्का मानना ​​है कि जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है। बदकिस्मती से वह हादसा हो गया। उसके बाद मुझे छह साल तक कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग मुझे उस इंसान के रूप में जानने लगे जिसने लगभग अमिताभ बच्चन की जान ही ले ली थी। यह बस एक हादसा था। मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अमित जी एक मेगास्टार हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उस हादसे के बाद के छह साल बहुत मुश्किल थे। मुझे अपनी पसंद के रोल नहीं मिले और मुझे कुछ फिल्मों से भी निकाल दिया गया, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता। यह मेरी किस्मत थी; इसने मुझे और मजबूत बनाया।"