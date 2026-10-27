कौन हैं मनिंदर बुट्टर जिन्होंने दलेर मेहंदी विवाद के बीच मंत्री सुबोध उनियाल को ललकारा, बोले- हिम्मत है तो सबूत दिखाओ

मनिंदर बुट्टर-दलेर मेहंदी (फोटो सोर्स- IMDb)
Maninder Buttar On Daler Mehendi Controversy: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के उत्तराखंड कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मनिंदर बुट्टर तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की कथित टिप्पणी पर पंजाबी सिंगर मनिंदर बुट्टर ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। बुट्टर ने मंत्री की बातों पर हैरानी जताते हुए उनसे अपने साल 2019 के उत्तराखंड कार्यक्रम की पूरी और बिना एडिट की गई रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की अपील की है।
विवाद की शुरुआत नई टिहरी में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में दलेर मेहंदी की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हुई। कार्यक्रम के बीच मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी को कथित तौर पर टोका और उनके नशे में होने तथा लिप-सिंकिंग करने को लेकर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने मनिंदर बुट्टर के पुराने कार्यक्रम का भी जिक्र किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि मनिंदर बुट्टर जब इससे पहले वहां कार्यक्रम करने आए थे, तो उनके साथ मारपीट हुई थी। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद बुट्टर ने सोशल मीडिया लाइव के जरिए अपना पक्ष रखा।
मनिंदर बुट्टर ने कहा कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या गलत व्यवहार करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनके और उनके पिता के बारे में इस तरह की बातें कही गई हैं, तो वह हैरान रह गए।
बुट्टर ने बताया कि 2019 में वह उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के लिए गए थे और वहां एक घंटे से ज्यादा समय तक परफॉर्म किया था। उनके मुताबिक, उस समय सुबोध उनियाल खुद मंच पर आए थे और उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया था। बुट्टर का कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान वही टोपी पहनी हुई थी।
मनिंदर बुट्टर ने सुबोध उनियाल से सीधे तौर पर उस पुराने कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वीडियो बिना किसी एडिटिंग के सामने आना चाहिए, ताकि लोग खुद देख सकें कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था।
सिंगर ने अपने ऊपर लगे नशे में परफॉर्म करने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में मंच पर प्रस्तुति नहीं दी है। बुट्टर ने यह भी कहा कि वह अपने परिवार को विवादों से दूर रखने की कोशिश करते हैं और अपने काम को गंभीरता से लेते हैं।
इस विवाद में इससे पहले मीका सिंह भी दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आ चुके हैं। मीका ने कहा कि उनके भाई बीमार रहे हैं और शराब का सेवन नहीं करते। उन्होंने सुबोध उनियाल से दलेर मेहंदी के बारे में शराबी कहे जाने पर माफी मांगने की अपील की थी।
मनिंदर बुट्टर पंजाबी संगीत के चर्चित गायक और गीतकार हैं। उनका असली नाम मनिंदरजीत सिंह बुट्टर है। वह ‘सखियां’, ‘यारी’, ‘इक तेरा’, ‘पानी दी गल’, ‘लारे’ और ‘किते कल्ली’ जैसे गानों के लिए पहचाने जाते हैं।
उन्होंने 2014 में पंजाबी फिल्म ‘ओह माय प्यो’ के लिए ‘दिल नूं’ गाना गाया था। उनका गाना ‘सखियां’ बेहद लोकप्रिय हुआ और यूट्यूब पर इसे करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। 2019 में स्पॉटिफाई ने भी उन्हें पंजाब के लोकप्रिय कलाकारों की सूची में शामिल किया था। 2020 में उन्होंने अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम #जुगनी की घोषणा की थी।
फिलहाल दलेर मेहंदी के कार्यक्रम से शुरू हुआ यह विवाद कई कलाकारों तक पहुंच चुका है। मनिंदर बुट्टर की मांग है कि उनके पुराने कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग सामने आए, ताकि उस घटना को लेकर सच्चाई स्पष्ट हो सके।
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