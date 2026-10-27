कौन हैं मनिंदर बुट्टर जिन्होंने दलेर मेहंदी विवाद के बीच मंत्री सुबोध उनियाल को ललकारा, बोले- हिम्मत है तो सबूत दिखाओ

Maninder Buttar On Daler Mehendi Controversy: पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के उत्तराखंड कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मनिंदर बुट्टर तक पहुंच गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की कथित टिप्पणी पर पंजाबी सिंगर मनिंदर बुट्टर ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। बुट्टर ने मंत्री की बातों पर हैरानी जताते हुए उनसे अपने साल 2019 के उत्तराखंड कार्यक्रम की पूरी और बिना एडिट की गई रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की अपील की है।