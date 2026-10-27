पौराणिक म्यूजिकल ‘महाबली’ में रावण बने हैं आर्य बब्बर! आदिपुरुष में सैफ अली खान और रामायण में यश के किरदार पर दिया बयान

Arya Babbar On Saif Ali Khan and Yash in Ravan Character: बॉलीवुड और थिएटर जगत में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता आर्य बब्बर (Arya Babbar) इन दिनों अपने नए पौराणिक म्यूजिकल प्रोजेक्ट 'महाबली' (Mahabali) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस ग्रैंड थिएटर एक्सपीरियंस में आर्य ने मंच पर लाइव परफॉर्म करते हुए राक्षस राज रावण का किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। ऐसे में इस नाटक के प्रमोशन के दौरान आर्य ने रावण के किरदार को निभाने के अनुभव शेयर किए। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म 'आदिपुरुष' में सैफ अली खान द्वारा निभाए गए रावण के किरदार और आने वाली फिल्म 'रामायण' में यश के संभावित अभिनय पर भी खुलकर बात की।