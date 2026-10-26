‘मुझे अपने बचपन से नफरत होने लगी है, मैं गांव में क्यों पैदा हुआ?’, आखिर ऐसा क्यों बोले मनोज बाजपेई

फैमिली मैन एक्टर ने आगे कहा कि भले ही आज हर कोई उनके शुरूआती संघर्ष को प्रेरणादायक मानता है, लेकिन उस समय उनके लिए इन हालातों से गुजरना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा, "आप लोगों को लग सकता है कि मैं कोई ज्ञान बांट रहा हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था। काश मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ होता, ताकि मुझे वहां से बस मुंबई तक का ही सफर तय करना पड़ता। गांव में पैदा होने की वजह से, मुंबई पहुंचने के लिए हमें एक बस से दूसरी बस में भटकना पड़ता था। भला ऐसा कौन चाहेगा? लोग इसे प्रेरणादायक सफर कहते हैं, लेकिन जब आप खुद इससे गुजर रहे होते हैं, तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और बिना पैसों के, बस पांच दिन ऐसे जीकर देखिए, जिंदगी जीने का सारा रोमांच खत्म हो जाएगा।"