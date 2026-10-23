‘घूसखोर पंडत’ विवाद पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी, रितेश शाह बोले- हम थोड़े हैरान रह गए थे

Manoj Bajpayee On Ghooskhor Pandat Controversy: मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गजब रात’ अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी। फिल्म का पुराना नाम ‘घूसखोर पंडत’ था, जिसको लेकर ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि फिल्म के शीर्षक में ‘पंडत’ शब्द को भ्रष्टाचार से जुड़े शब्द के साथ जोड़ने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। मामला अदालत तक पहुंचने के बाद मेकर्स ने फिल्म का नाम बदलकर ‘गजब रात’ कर दिया। अब अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक रितेश शाह ने इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है।