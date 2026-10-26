टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में पहला निशाना कौन था? आमिर खान की इस आदत ने बचाई जान, रिपोर्ट में नया दावा

Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में एक नया दावा सामने आया है। एक ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कथित हमलावरों का पहला निशाना आमिर खान थे। लेकिन अभिनेता की दिनचर्या के चलते वे उन तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने की योजना बनाई। रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।