आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, मुंबई पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

Mumbai Police Notice: अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, अभिनेता इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई की गई है।