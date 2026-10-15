आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, मुंबई पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

अभिनेता इमरान ख़ान। (फाइल फोटो-IANS)
Mumbai Police Notice: अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। यह मामला मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, अभिनेता इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन का है। यहां लोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। यह प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में किया गया था।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है।
प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इमरान खान ने कहा था कि वे किसी संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में वहां पहुंचे थे। उन्होंने अपने आसपास हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही लोगों की आवाज उठाने और आने-जाने की आजादी से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल किए थे।
इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके खिलाफ इमिग्रेशन कानून के संबंधित प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के लिए इमिग्रेशन कानून के संबंधित प्रावधान का हवाला दिया है। हालांकि, नोटिस जारी होने के बाद इमरान खान की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है।
इस मामले में अब सबकी नजर इमरान खान के अगले कदम पर है। उन्हें दी गई तारीख तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें पहले ही देश से बाहर भेज दिया गया है।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसमें एक ओर राजनीतिक प्रदर्शन में भागीदारी का सवाल है, तो दूसरी ओर भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों के तहत पुलिस की कार्रवाई है। फिलहाल, नोटिस और पुलिस की ओर से बताई गई वजह ही इस मामले की प्रमुख जानकारी है।
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