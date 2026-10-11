हिरासत से छूटने के बाद आमिर खान के भांजे इमरान खान ने पुलिसवालों को कहा जय हिंद, वायरल हुआ वीडियो

Imran Khan Detention: मुंबई में शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत से रिहा होने के बाद इमरान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अभिनेता पुलिसकर्मियों की ओर हाथ हिलाते हुए 'जय हिंद' कहते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी कई वीडियो सामने आए हैं।