सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने इन्फ्लुएंसर मैड संधू को दिया ट्रिब्यूट, बोलीं- पंजाबी होने के बाद भी हम बंटे हुए हैं

Jasmine Sandlas On Mad Sandhu: पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने मोहाली में अपने कॉन्सर्ट के दौरान LGBTQ+ इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू को श्रद्धांजलि दी। 10 अक्टूबर को ‘द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ के तहत हुए इस कार्यक्रम में जैस्मीन ने इंद्रधनुषी झंडा ओढ़कर LGBTQ+ समुदाय के प्रति अपना समर्थन जताया। मैड संधू की 3 अक्टूबर को अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।